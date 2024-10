Agi.it - Maxi inchiesta per furto di dati, indagati anche Del Vecchio jr e Arpe

(Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Nell'della Dda di Milano e della Procura nazionale antimafia suldisensibili dalle brisultanol'imprenditore Leonardo Maria Del, figlio del fondatore di Luxottica, e il banchiere Matteo. A loro i pm Francesco De Tommasi e Antonello Ardituro, coordinati dai procuratori Marcello Viola e Gianni Melillo, contestano il concorso in accesso abusivo a sistemi informatici.   "Il fronte di maggiore interesse sembra essere quello dell'imprenditoria e dell'economia. Al momento non vi sono emergenze di rilievo che portano al mondo della politica". L'ha detto il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, in conferenza stampa, sull'della Dda e la Pna, partita dal 2022, che ha smantellato un presunto gruppo che, su commissione, riusciva a esfiltraree informazioni sensibili e segrete.