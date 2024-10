Chietitoday.it - Marongiu e Galati (Pd): "Sull'ospedale nessuna soluzione da Marsilio e Schael"

Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Noi abbiamo chiesto un consiglio comunalea sanità ed uno straordinarioa rianimazione e loro si chiudono in comune? È un grave sgarro istituzionale alla città, si sono arroccati senza alcun confronto. Noi non ci fermeremo come coordinamento uniti per la salute”. È quanto dichiara il