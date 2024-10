Mario Terlizzese, morto sul monopattino travolto da una Smart (Di sabato 26 ottobre 2024) morto per un incidente con il monopattino. Mario Terlizzese, il 41enne di Aprilia investito a bordo del suo mezzo elettrico da una Smart mercoledì 23 ottobre, non ce l’ha fatta. Il sinistro era avvenuto alle prime luci dell’alba, alle 6:30, in viale di Val Fiorita, all’altezza di piazzale Romatoday.it - Mario Terlizzese, morto sul monopattino travolto da una Smart Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024)per un incidente con il, il 41enne di Aprilia investito a bordo del suo mezzo elettrico da unamercoledì 23 ottobre, non ce l’ha fatta. Il sinistro era avvenuto alle prime luci dell’alba, alle 6:30, in viale di Val Fiorita, all’altezza di piazzale

