Manovra | Landini ' sciopero generale? Lo diremo mercoledì'

(Di sabato 26 ottobre 2024) "30 con la Uil faremo una conferenza stampa in cuicon chiarezza quello che pensiamo dellae come prosegue la mobilitazione", perché "sicuramente non ci fermiamo". Così il segretariodella Cgil Mauriziorisponde alla domanda se ci sarà uno: "lo comunicheremo il 30 insieme alla Uil". Intervistato da Agorà Weekend su Rai 3,ha ricordato che "i medici sono andati in piazza ma anche i lavoratori, i metalmeccanici, i chimici, la scuola, il trasporto pubblico e i pensionati e non finisce qui". A richiesta ulteriore su unoha risposto "posso dire che sicuramente non ci fermiamo e che la mobilitazione va avanti fino a cambiare questasbagliata e anche le leggi balorde, come l'autonomia differenziata, decreto il sicurezza e la riforma fiscale che non stanno facendo".