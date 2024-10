Mancata precedenza allo stop, un sorpasso poi le botte. Padre di famiglia a processo (Di sabato 26 ottobre 2024) CHIARAVALLE - Moglie e marito tornavano a casa in auto, dopo essere stati al cimitero. Una coppia con bambini, anche questa in automobile, rientrava invece da un pomeriggio trascorso al mare. Il tragitto dei due veicoli si è incrociato all’altezza di via San Bernardo ed è finita a botte. A Anconatoday.it - Mancata precedenza allo stop, un sorpasso poi le botte. Padre di famiglia a processo Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CHIARAVALLE - Moglie e marito tornavano a casa in auto, dopo essere stati al cimitero. Una coppia con bambini, anche questa in automobile, rientrava invece da un pomeriggio trascorso al mare. Il tragitto dei due veicoli si è incrociato all’altezza di via San Bernardo ed è finita a. A

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mancata precedenza. Botte e denunce - Un’auto non gli dà la precedenza, lui la sorpassa e poi stringendogli la strada avrebbe obbligato gli occupanti a fermarsi e a scendere per aggredirli fisicamente insieme alla sua compagna. Il parapiglia, avvenuto il 22 maggio del 2022, in via San ... (Ilrestodelcarlino.it)

La mancata precedenza causa lo scontro tra tre veicoli : il bilancio è di tre feriti - Schianto giovedì mattina intorno alle 9 in via Del Commercio (altezza Autoporto), non lontano da Cesena Fiera. In base ai primi accertamenti della Polizia Locale, l'incidente sarebbe stato causato da una mancata precedenza di un’auto. Nella ... (Cesenatoday.it)

Lite a colpi di motosega per una mancata precedenza : è accaduto nel Siracusano - È finita a colpi di motoseghe. È accaduto a Rosolini, nella zona sud del Siracusano, al culmine di una lite scoppiata presumibilmente per un diritto di precedenza negato, tra un giardiniere, che era alla guida di un camioncino, e un gruppo di ... (Gazzettadelsud.it)

Lite in strada a Rosolini con motosega e scala per una mancata precedenza : il video della rissa - Il video di una violenta lite in strada scoppiata a Rosolini: i protagonisti si affrontano armati di motosega e scala (Notizie.virgilio.it)