Maltempo, la furia dei torrenti trascina le auto: 15 persone salvate dai pompieri in Toscana (Di sabato 26 ottobre 2024) Una violenta precipitazione ha interessato nella notte ampi territori dei comuni di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nel Pisano: torrenti e canali sono tracimati interessando strade e abitazioni. Alcune vetture sono state trascinate dall’acqua e gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. In particolare, si spiega dal comando di Pisa dei Feedpress.me - Maltempo, la furia dei torrenti trascina le auto: 15 persone salvate dai pompieri in Toscana Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 26 ottobre 2024) Una violenta precipitazione ha interessato nella notte ampi territori dei comuni di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nel Pisano:e canali sono tracimati interessando strade e abitazioni. Alcune vetture sono statete dall’acqua e gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. In particolare, si spiega dal comando di Pisa dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Maltempo - violento nubifragio a Ischia : strade trasformate in torrenti. VIDEO - Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di ieri sull'isola d'Ischia, con la pioggia concentratasi soprattutto nel Comune isolano capoluogo dove, secondo i dati del pluviometro della Protezione Civile, in un'ora sono caduti oltre 32 ... (Tg24.sky.it)

VIDEO | Torrenti in piena e passerelle chiuse sulla Statale 114 - i danni del maltempo - L’ondata di maltempo che sta causando forti disagi in tutto il comprensorio preoccupa in particolare ad Alì Terme con il torrente in piena dopo le abbondanti piogge che stanno flagellando in queste ore Messina e provincia. Ad ostacoli la ... (Messinatoday.it)

Maltempo a Bologna : slavina d’acqua e strade trasformate in torrenti - Bologna è stata duramente colpita da un’ondata di maltempo, che ha visto un’esemplificazione drammatica di come la pioggia si sia riversata dalle colline circostanti. Irene Priolo, presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna, ha fornito un ... (Thesocialpost.it)

Maltempo colpisce Bologna : esondano fiumi e torrenti - evacuazioni e blackout - Bologna è stata duramente colpita dall’ondata di maltempo che ha investito l’Emilia-Romagna. In sole quattro ore sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia, provocando l’esondazione del torrente Ravone e allagando via Saffi, una delle arterie ... (Thesocialpost.it)