La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un'allerta gialla fino alla mezzanotte di domenica 27 ottobre 2024 per rischio idregeologico idraulico del reticolo minore L'articolo Maltempo in Toscana: fiumi e terreni saturi. Codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico domenica 27 proviene da Firenze Post.

