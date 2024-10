Maltempo, esondano torrenti nel Pisano. Allerta in Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue l'ondata di Maltempo sull'Italia. Per oggi, sabato 26 ottobre, la Protezione civile ha diramato avviso di Allerta arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su Veneto, Lombardia, Toscana e Valle d'Aosta. Intanto una bomba d'acqua si è abbattuta nel Pisano. Tg24.sky.it - Maltempo, esondano torrenti nel Pisano. Allerta in Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue l'ondata disull'Italia. Per oggi, sabato 26 ottobre, la Protezione civile ha diramato avviso diarancione su alcuni settori digialla invece su Veneto, Lombardia, Toscana e Valle d'Aosta. Intanto una bomba d'acqua si è abbattuta nel

