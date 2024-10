Pisatoday.it - Maltempo e allagamenti: collegamenti degli autobus interrotti in Val di Cecina

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) A causa delle forti precipitazioni della notte scorsa nella Val di, nella mattina di sabato 26 ottobre per Autolinee Toscane non è stato possibile garantire il collegamento delle linee 111 da e per Riparbella, dove sono caduti 120 mm di pioggia in tre ore, superando la media di un intero