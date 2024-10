Maltempo a Livorno, corsa contro il tempo per salvare 200 vitelli (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - corsa contro il tempo per salvare un allevamento messo in ginocchio dalla violenta ondata di Maltempo che ha flagellato ancora una volta il livornese. La spaventosa esondazione del fiume Fine, questa notte, ha travolto l'azienda ed il caseificio della famiglia Barani che si trova in località Le Badie proprio al confine tra Rosignano Marittima e Castellina cinta da un lato dal Fiume Fine e dall'altro dal torrente Marmolaio. A fornire una prima ricognizione è Coldiretti Livorno che, attraverso i suoi tecnici, sta effettuando i sopralluoghi nei territori e nelle aziende interessate dall'emergenza. Agi.it - Maltempo a Livorno, corsa contro il tempo per salvare 200 vitelli Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI -ilperun allevamento messo in ginocchio dalla violenta ondata diche ha flagellato ancora una volta il livornese. La spaventosa esondazione del fiume Fine, questa notte, ha travolto l'azienda ed il caseificio della famiglia Barani che si trova in località Le Badie proprio al confine tra Rosignano Marittima e Castellina cinta da un lato dal Fiume Fine e dall'altro dal torrente Marmolaio. A fornire una prima ricognizione è Coldirettiche, attraverso i suoi tecnici, sta effettuando i sopralluoghi nei territori e nelle aziende interessate dall'emergenza.

