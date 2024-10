Madonna di Trevignano, il messaggio di Gisella Cardia ai fedeli (Di sabato 26 ottobre 2024) Stop definitivo alle attività della sedicente veggente Gisella Cardia che sostiene di vedere la Madonna a Trevignano Romano: il Tar del Lazio ha dato ragione al Comune che chiedeva lo sgombero. Questa mattina, sulla sua pagina facebook, la donna ha pubblicato un nuovo messaggio ai fedeli. Ad una settimana dal 3 novembre, giorno del mese in cui da anni Gisella Cardia recita il rosario e dice di vedere la Madonna, ci si domanda cosa significa oggi il messaggio della veggente e se gli incontri di preghiera continueranno. Tvzap.it - Madonna di Trevignano, il messaggio di Gisella Cardia ai fedeli Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Stop definitivo alle attività della sedicente veggenteche sostiene di vedere laRomano: il Tar del Lazio ha dato ragione al Comune che chiedeva lo sgombero. Questa mattina, sulla sua pagina facebook, la donna ha pubblicato un nuovoai. Ad una settimana dal 3 novembre, giorno del mese in cui da annirecita il rosario e dice di vedere la, ci si domanda cosa significa oggi ildella veggente e se gli incontri di preghiera continueranno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Madonna di Trevignano - il messaggio di Gisella Cardia ai fedeli con l’inchiesta in corso per truffa - La veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia ha pubblicato un messaggio in cui scrive che "silenzio e preghiera in questo momento sono il mio grande conforto". È in corso l'inchiesta per truffa aggravata sulle donazioni, si attende l'incidente ... (Fanpage.it)

Madonna di Trevignano - il tour tra i veggenti a 2400 euro per il Giubileo : c’è anche Gisella Cardia - Gisella Cardia e Trevignano Romano sono tra le tappe di un tour organizzato per il Giubileo in Italia. Un pellegrinaggio tra i "profeti" di undici giorni, dal 30 marzo al 9 aprile 2025, per circa 2400 euro.Continua a leggere (Fanpage.it)

Madonna di Trevignano - la decisione del Tar sul ricorso della veggente Gisella Cardia : lo scontro col Comune - Stop definitivo alle attività della sedicente veggente Gisella Cardia che sostiene di vedere la Madonna a Trevignano Romano: il Tar del Lazio ha dato ragione al Comune che chiedeva lo sgombero (Notizie.virgilio.it)

Madonna di Trevignano - è definitivo : il campo delle preghiere sequestrato non tornerà più a Gisella Cardia - Il Tar del Lazio e il Consiglio di Stato hanno rigettato le richieste di sospensione del provvedimento di sequestro, confermando la validità delle disposizioni del Comune di Trevignano. Il campo delle preghiere non tornerà più alla veggente Gisella ... (Fanpage.it)