Cesenatoday.it - M5s, l'ex candidato Pasini: "Conte a Cesena?Uniformato al sistema che il movimento era nato per cambiare"

Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo oltre 10 anni da attivista 5 stelle non è semplice digerire che l'autobus sul quale viaggiavi mettendo del tuo verso qualcosa di nuovo, è stato dirottato; scendere ti costa caro ma è inevitabile. Diciamo che dal 2024 non contribuisco più a ciò che ilfa (o non fa) come avevo