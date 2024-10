Pordenonetoday.it - Lunedì i funerali del medico Lorenzo Santin, stroncato da una malattia a 34 anni

Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) L'intera comunità di Caneva è in lutto per la scomparsa delda unaa 34. Dopo aver frequentato l'istituto Pujati, si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Ferrara. Terminati gli studi ha prestato servizio al policlinico San Giorgio