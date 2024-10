L’ultimo editoriale di Grillo: «Il Movimento 5 stelle è evaporato, ma è compostabile». E attacca Conte: «Il mago di Oz» – Il video (Di sabato 26 ottobre 2024) «Vorrei dire una cosa io perché anche Vespa si inserisce in questa liturgia terrificante di avvocati e notai», Vespa «siamo al feticismo della comunicazione», ha detto il garante del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, in un video sul suo blog con riferimento all’intervista del presidente M5s, Giuseppe Conte, al conduttore Rai per il suo libro di prossima uscita. «Io non voglio fare casino, da creatore del Movimento io rivendico il mio diritto all’estinzione del Movimento, ha detto il garante del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, in un video sul suo blog. «Quando vedo questa bandiera dei Cinque stelle con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco», ha aggiunto. «Dobbiamo essere persone civili, lui si può fare il suo bel partito, il suo manifesto con la sua faccia simpatica sincera con scritto ‘Oz e 22 mandati’. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 26 ottobre 2024) «Vorrei dire una cosa io perché anche Vespa si inserisce in questa liturgia terrificante di avvocati e notai», Vespa «siamo al feticismo della comunicazione», ha detto il garante delcinque, Beppe, in unsul suo blog con riferimento all’intervista del presidente M5s, Giuseppe, al conduttore Rai per il suo libro di prossima uscita. «Io non voglio fare casino, da creatore delio rivendico il mio diritto all’estinzione del, ha detto il garante delcinque, Beppe, in unsul suo blog. «Quando vedo questa bandiera dei Cinquecon davanti ildi Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco», ha aggiunto. «Dobbiamo essere persone civili, lui si può fare il suo bel partito, il suo manifesto con la sua faccia simpatica sincera con scritto ‘Oz e 22 mandati’.

