L' ultimo addio a Domenico Alabastro il 17enne morto nel tragico incidente a Carugo

Sono due comunità sconvolte quelle di Arosio e Carugo che si preparano a dare l'addio a Domenico Alabastro, il 17enne vittima del tragico incidente stradale sulla provinciale Arosio-Canzo. I funerali saranno celebrati lunedì alle ore 15 nella parrocchia di San Bartolomeo a Carugo.

