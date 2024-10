Ilgiornaleditalia.it - Lookman e Retegui show, Atalanta travolge Verona 6-1

(Di sabato 26 ottobre 2024) Successo importante per i bergamaschi, momentaneamente terzi con Udinese e Juve BERGAMO - Una vittoria netta, mai in discussione. L'l'Hellas, a Bergamo finisce 6-1 grazie alle reti di(doppietta),(doppietta), De Roon e De Ketelaere, inutile per gli scaligeri