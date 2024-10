LIVE – Trapani-Tortona 59-64: Serie A 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di sabato 26 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Trapani-Tortona, sfida valida per la 5^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Testa a testa molto interessante tra due squadre in forma: gli uomini di coach Repesa, infatti, continuano nella loro striscia di vittorie dopo aver centrato il terzo successo stagionale battendo anche Varese con oltre cento punti all’attivo. Per quanto riguarda i piemontesi, in attesa di recuperare il turno contro la Virtus Bologna, rinviato, la formazione di coach De Raffaele è in striscia aperta di due vittorie, a cui si aggiungono le due vittorie ottenute in Champions League. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 26 ottobre sul parquet del PalaShark, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Trapani-Tortona aggiornato in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 5^ giornata delladi. Testa a testa molto interessante tra due squadre in forma: gli uomini di coach Repesa, infatti, continuano nella loro striscia di vittorie dopo aver centrato il terzo successo stagionale battendo anche Varese con oltre cento punti all’attivo. Per quanto riguarda i piemontesi, in attesa di recuperare il turno contro la Virtus Bologna, rinviato, la formazione di coach De Raffaele è in striscia aperta di due vittorie, a cui si aggiungono le due vittorie ottenute in Champions League. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 26 ottobre sul parquet del PalaShark, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.

