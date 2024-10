LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: guida Shiffrin, Brignone e Bassino nella top 5! (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante femminile 10.34: Richardson ha 9 centesimi di ritardo all’intermedio 10.33: perde troppo nel finale la austriaca Haaser che chiude con un ritardo di 2?60 ed è 17ma 10.32: Linee un po’ fantasiose per la polacca Gasienica-Daniel che accumula un ritardo di 3?15. Ora Haaser 10.31: All’intermedio Gasienica-Daniel ha 1?27 di ritardo all’intermedio 10.31: Qualche frenata di troppo nella seconda parte del muro per l’albanese Colturi che chiude con un ritardo di 2?57 che significa 16mo posto 10.30: Per Colturi all’intermedio ritardo di 54 centesimi 10.29: Non male la prova della svizzera Gisin nella parte centrale, per lei 2?17 di ritardo e 12mo posto 10.28: 67 centesimi di ritardo per Gisin all’intermedio 10.26: Questa la classifica dopo le prime 16 discese: Shiffrin Mikaela (USA) – 1:05. Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: guida Shiffrin, Brignone e Bassino nella top 5! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL10.34: Richardson ha 9 centesimi di ritardo all’intermedio 10.33: perde troppo nel finale la austriaca Haaser che chiude con un ritardo di 2?60 ed è 17ma 10.32: Linee un po’ fantasiose per la polacca Gasienica-Daniel che accumula un ritardo di 3?15. Ora Haaser 10.31: All’intermedio Gasienica-Daniel ha 1?27 di ritardo all’intermedio 10.31: Qualche frenata di tropposeconda parte del muro per l’albanese Colturi che chiude con un ritardo di 2?57 che significa 16mo posto 10.30: Per Colturi all’intermedio ritardo di 54 centesimi 10.29: Non male la prova della svizzera Gisinparte centrale, per lei 2?17 di ritardo e 12mo posto 10.28: 67 centesimi di ritardo per Gisin all’intermedio 10.26: Questa la classifica dopo le prime 16 discese:Mikaela (USA) – 1:05.

