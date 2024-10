LIVE – Olimpia Milano-Napoli: Serie A 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di sabato 26 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Napoli, sfida valida per la 5^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Prosegue la stagione a due facce degli uomini di coach Messina, che hanno vinto le ultime tre partite di campionato salvo perdere nuovamente in Eurolega, dove in settimana è arrivata un’altra brutta sconfitta, stavolta contro l’Efes. Di fronte, la formazione di coach Milicic è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo aver rimediato quattro sconfitte in altrettante uscite. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 26 ottobre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Olimpia Milano-Napoli aggiornato in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 5^ giornata delladi. Prosegue la stagione a due facce degli uomini di coach Messina, che hanno vinto le ultime tre partite di campionato salvo perdere nuovamente in Eurolega, dove in settimana è arrivata un’altra brutta sconfitta, stavolta contro l’Efes. Di fronte, la formazione di coach Milicic è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo aver rimediato quattro sconfitte in altrettante uscite. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 26 ottobre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.

LIVE Musetti-Zverev - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’azzurro cerca l’impresa come alle Olimpiadi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KHACHANOV (3° MATCH DALLE 14.00 E NON PRIMA DELLE 18.00) Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo ... (Oasport.it)

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 84-96 - Eurolega basket in DIRETTA : niente rimonta milanese - i turchi passano al Forum - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Prossima settimana che vedrà in scena il doppio turno: martedì 29 Olimpia Milano a Vitoria ... (Oasport.it)

LIVE – Olimpia Milano-Efes 84-96 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Efes, sfida valida come 5^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Momento a dir poco complicato per gli uomini di coach Messina, che nel doppio turno della scorsa settimana ha rimediato due ... (Sportface.it)

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 59-66 - Eurolega basket in DIRETTA : grande terzo quarto milanese - Shields sugli scudi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-73 Nwora in entrata, gran canestro per lui che è a quota 4. 65-71 RICCI DA TRE! Di nuovo a -6 i padroni di casa. 62-71 Oturu ricaccia indietro l’Olimpia, 7’40” alla fine. 62-68 FLACCADORI! Dall’angolo, ... (Oasport.it)