LIVE – Olimpia Milano-Napoli 25-15 | Serie A 2024 2025 basket DIRETTA

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 5^ giornata delladi. Prosegue la stagione a due facce degli uomini di coach Messina, che hanno vinto le ultime tre partite di campionato salvo perdere nuovamente in Eurolega, dove in settimana è arrivata un’altra brutta sconfitta, stavolta contro l’Efes. Di fronte, la formazione di coach Milicic è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo aver rimediato quattro sconfitte in altrettante uscite. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 26 ottobre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.