LIVE – Novara-Roma 1-0 (25-21, 7-7): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA

La DIRETTA testuale LIVE di Novara-Roma, partita valevole per la quarta giornata di andata di Serie A1 femminile 2024/2025 di volley. Le zanzare di Lorenzo Bernardi, dopo la strepitosa vittoria al tie-break a Milano, tornano sul campo di casa per vincere ancora e migliorare la settima posizione in classifica. Non bisogna però sottovalutare le Wolves di coach Giuseppe Cuccarini, che sono riuscite a strappare il primo set della stagione a Conegliano ed ora vanno a caccia di un'altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L'appuntamento è per le ore 18.30 di sabato 26 ottobre al Pala Igor Gorgonzola di Novara.

LIVE – Novara-Roma 1-0 (25-21 - 0-0) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - La diretta testuale live di Novara-Roma, partita valevole per la quarta giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le zanzare di Lorenzo Bernardi, dopo la strepitosa vittoria al tie-break a Milano, tornano sul campo di casa per ... (Sportface.it)

LIVE Milano-Novara 2-3 - A1 volley femminile in DIRETTA : le Zanzare vincono un match infinito! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:50 Novara ha fatto la differenza grazie ad un enorme prestazione di Tatiana ... (Oasport.it)

LIVE – Milano-Novara 2-2 (21-25 - 32-30 - 22-25 - 31-29 - 7-9) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - La diretta testuale live di Milano-Novara, partita valevole per la terza giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le ragazze di Stefano Lavarini, reduci dall’impegno infrasettimanale che ha anticipato l’ultima giornata di ... (Sportface.it)

LIVE Milano-Novara 2-2 - A1 volley femminile in DIRETTA : 31-29 - le padrone di casa portano un match infinito al tie-break - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Out la battuta di Alsmeier. 1-2 Alsmeier spinge un pallonetto ai limiti del fallo. 1-1 Diagonale nei tre metri di Sylla. 0-1 Si riparte con un attacco in mezzo al muro di Alsmeier. 18:26 Milano ha fatto ... (Oasport.it)