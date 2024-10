LIVE Musetti-Draper 2-6, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’inglese si aggiudica il primo parziale (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Game Draper. Tre dritti potentissimi e smash vincente dell’inglese. 40-0 Secondo ACE del game del britannico. 30-0 Fuori misura il difficile passante in corsa di dritto del toscano. 15-0 Secondo ACE di Draper. 1-0 Game Musetti. Si ferma sul nastro il rovescio tagliato del britannico, che torna ora alla battuta. AD-40 A metà rete il passante in corsa di dritto dell’inglese. 40-40 Lorenzo perde il controllo del rovescio in avanzamento. Parità. 40-30 Splendido dritto inside out vincente dell’azzurro. 30-30 Scappa via il rovescio lungolinea del toscano. 30-15 Decolla la risposta di dritto dell’inglese. 15-15 Dritto incrociato e solido smash a segno per il carrarino. 0-15 In corridoio il dritto lungolinea di Musetti. SECONDO SET 6-2 primo set Draper. Altra prima esterna vincente dell’inglese, che porta a casa il primo parziale. Oasport.it - LIVE Musetti-Draper 2-6, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’inglese si aggiudica il primo parziale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Game. Tre dritti potentissimi e smash vincente del. 40-0 Secondo ACE del game del britannico. 30-0 Fuori misura il difficile passante in corsa di dritto del toscano. 15-0 Secondo ACE di. 1-0 Game. Si ferma sul nastro il rovescio tagliato del britannico, che torna ora alla battuta. AD-40 A metà rete il passante in corsa di dritto del. 40-40 Lorenzo perde il controllo del rovescio in avanzamento. Parità. 40-30 Splendido dritto inside out vincente dell’azzurro. 30-30 Scappa via il rovescio lungolinea del toscano. 30-15 Decolla la risposta di dritto del. 15-15 Dritto incrociato e solido smash a segno per il carrarino. 0-15 In corridoio il dritto lungolinea di. SECONDO SET 6-2set. Altra prima esterna vincente del, che porta a casa il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Musetti-Draper 2-5 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’inglese serve per il set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40.30 Buon dritto incrociato carico giocato dal toscano. 40-15 Gran dritto lungolinea dell’inglese, che si procura due palle set. 30-15 E’ lunga la risposta di rovescio di Lorenzo. 15-15 Passante di dritto ... (Oasport.it)

LIVE – Musetti-Draper 2-5 - semifinale Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Musetti-Draper, incontro valevole per la semifinale del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Entrambi hanno risolto in tre set i loro rispettivi impegni di quarti di finale. Il carrarino ha sconfitto in ... (Sportface.it)

LIVE Musetti-Draper 1-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : break immediato del britannico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Due palle break Draper. Arriva la stecca di rovescio dell’italiano. 15-30 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio di Musetti. 15-15 Prima esterna vincente di Lorenzo. 0-15 Scappa via il rovescio ... (Oasport.it)

LIVE Musetti-Draper - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : si parte con l’azzurro al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Draper. L’azzurro colpisce in ritardo il rovescio lungolinea. 30-30 Scappa via il dritto incrociato di Musetti. 30-15 Prima al centro vincente del carrarino. 15-15 Dritto inside out carico ... (Oasport.it)