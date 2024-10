LIVE Musetti-Draper 2-6 4-6, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro lotta, ma la semifinale è del britannico (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JACK Draper b. LORENZO Musetti 6-2 6-4. Con la solita prima vincente il britannico scaccia via fatica e paura e vola in finale. Resta il gran torneo del toscano, che deve rammaricarsi per aver regalato il break nel nono gioco del secondo set. 40-15 Gran smorzata di rovescio del britannico. Match point. 30-15 ACE dell’inglese. 15-15 Scarico Draper sul dritto in uscita dal servizio. 15-0 Ed ennesimo regalo di Musetti. Risposta in back a metà rete. 16:59 Il momento della verità. Draper serve per il match. 16:57 Medical timeout per Draper. Davvero un delitto regalare questo break con l’avversario in evidente difficoltà fisica. 5-4 Break Draper. Completa il disastro Lorenzo. Ennesimo dritto out e dopo il cambio di campo il britannico servirà per il match. 15-40 Decolla la risposta di dritto dell’inglese. 0-40 Tre palle break Draper. Oasport.it - LIVE Musetti-Draper 2-6 4-6, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro lotta, ma la semifinale è del britannico Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAJACKb. LORENZO6-2 6-4. Con la solita prima vincente ilscaccia via fatica e paura e vola in finale. Resta il gran torneo del toscano, che deve rammaricarsi per aver regalato il break nel nono gioco del secondo set. 40-15 Gran smorzata di rovescio del. Match point. 30-15 ACE dell’inglese. 15-15 Scaricosul dritto in uscita dal servizio. 15-0 Ed ennesimo regalo di. Risposta in back a metà rete. 16:59 Il momento della verità.serve per il match. 16:57 Medical timeout per. Davvero un delitto regalare questo break con l’avversario in evidente difficoltà fisica. 5-4 Break. Completa il disastro Lorenzo. Ennesimo dritto out e dopo il cambio di campo ilservirà per il match. 15-40 Decolla la risposta di dritto dell’inglese. 0-40 Tre palle break

