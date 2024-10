LIVE – Musetti-Draper 2-6 2-4, semifinale Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 26 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Draper, incontro valevole per la semifinale del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Entrambi hanno risolto in tre set i loro rispettivi impegni di quarti di finale. Il carrarino ha sconfitto in rimonta il tedesco Alexander Zverev, numero tre del ranking mondiale. Il mancino britannico, semifinalista in carica degli US Open, ha posto fine al cammino del ceco Tomas Machac. Tra i due giocatori si tratta del terzo scontro diretto a LIVEllo di circuito maggiore, con Draper che conduce per 2-0 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per Musetti c’è il pass per la quarta finale della stagione dopo quelle (tutte perse) conquistate sull’erba del Queen’s, sul rosso di Umago e sul veloce di Chengdu. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Entrambi hanno risolto in tre set i loro rispettivi impegni di quarti di finale. Il carrarino ha sconfitto in rimonta il tedesco Alexander Zverev, numero tre del ranking mondiale. Il mancino britannico, semifinalista in carica degli US Open, ha posto fine al cammino del ceco Tomas Machac. Tra i due giocatori si tratta del terzo scontro diretto allo di circuito maggiore, conche conduce per 2-0 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio perc’è il pass per la quarta finale della stagione dopo quelle (tutte perse) conquistate sull’erba del Queen’s, sul rosso di Umago e sul veloce di Chengdu.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Musetti-Draper 2-6 2-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : set e break di margine per l’inglese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Game Musetti. Con una buona prima Lorenzo tiene la battuta e resta in scia. 40-30 In corridoio il rovescio incrociato di Draper. 30-30 Arriva il doppio fallo di Musetti. 30-15 Prima vincente del ... (Oasport.it)

LIVE Musetti-Draper 2-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’inglese si aggiudica il primo parziale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Game Draper. Tre dritti potentissimi e smash vincente dell’inglese. 40-0 Secondo ACE del game del britannico. 30-0 Fuori misura il difficile passante in corsa di dritto del toscano. 15-0 Secondo ACE di ... (Oasport.it)

LIVE Musetti-Draper 2-5 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’inglese serve per il set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40.30 Buon dritto incrociato carico giocato dal toscano. 40-15 Gran dritto lungolinea dell’inglese, che si procura due palle set. 30-15 E’ lunga la risposta di rovescio di Lorenzo. 15-15 Passante di dritto ... (Oasport.it)

LIVE – Musetti-Draper 2-5 - semifinale Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Musetti-Draper, incontro valevole per la semifinale del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Entrambi hanno risolto in tre set i loro rispettivi impegni di quarti di finale. Il carrarino ha sconfitto in ... (Sportface.it)