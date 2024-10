LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Bagnaia insegue Marquez nella prima parte di FP2 (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo weekend presso il circuito internazionale di Buriram. Nel programma odierno è prevista la FP2 alle 5.10, sessione che precede le attese qualifiche alle 5.50. Ma il momento clou sarà invece con la Sprint Race, segmento che chiuderà la giornata alle 10.00. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Bagnaia insegue Marquez nella prima parte di FP2 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladedicata al sabato del Gran Premio della, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondialediin scena questo weekend presso il circuito internazionale di Buriram. Nel programma odierno è prevista la FP2 alle 5.10, sessione che precede le attese qualifiche alle 5.50. Ma il momento clou sarà invece con la Sprint Race, segmento che chiuderà la giornata alle 10.00.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Olimpia Milano-Napoli : Serie A 2024/2025 basket (DIRETTA) - Il live in diretta di Olimpia Milano-Napoli, sfida valida per la 5^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Prosegue la stagione a due facce degli uomini di coach Messina, che hanno vinto le ultime tre partite di campionato salvo perdere ... (Sportface.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : comincia la FP2! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : Brignone e Bassino sfidano Shiffrin e Gut-Behrami - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Soelden, valido per la coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile. Primo appuntamento del circuito mondiale ... (Oasport.it)

LIVE – F1 - GP Messico 2024 : le qualifiche in DIRETTA - La diretta testuale delle qualifiche del Gran Premio del Messico. La F1 è impegnata nel ventesimo appuntamento della stagione 2024, che si avvicina alla fase conclusiva. Il round messicano è il secondo di una triple header iniziata ad Austin e che ... (Sportface.it)