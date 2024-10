LIVE – Monopoli-Trapani 0-1, Serie C 2024/25 (DIRETTA) (Di sabato 26 ottobre 2024) La DIRETTA testuale di Monopoli-Trapani, match valido per l’undicesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Sfida emozionante di alta classifica, tra la terza e la quinta, separate da un solo punto: assieme a loro altre sei squadre in soli due punti, tutti alla caccia del Benevento primo. I pugliesi sono reduci da due pareggi in fila che ne hanno rallentato la corsa, mentre arrivano sulle ali dell’entusiasmo i neopromossi siciliani, che nell’ultimo turno hanno rifilato un roboante 5-1 all’Audace Cerignola. L’incontro è in programma nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 15.00, e Sportface.it seguirà l’incontro in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH Monopoli-Trapani 0-1 (38? rig. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Latestuale di, match valido per l’undicesima giornata del girone C di/2025. Sfida emozionante di alta classifica, tra la terza e la quinta, separate da un solo punto: assieme a loro altre sei squadre in soli due punti, tutti alla caccia del Benevento primo. I pugliesi sono reduci da due pareggi in fila che ne hanno rallentato la corsa, mentre arrivano sulle ali dell’entusiasmo i neopromossi siciliani, che nell’ultimo turno hanno rifilato un roboante 5-1 all’Audace Cerignola. L’incontro è in programma nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 15.00, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH0-1 (38? rig.

