LIVE F1 GP Messico 2024 in DIRETTA | Sainz davanti a tutti a 30? dal termine

1.00 Zhou si lamenta prepotentemente nel team radio per un problema sulla propria monoposto. 0.58 Ancora fermo ai box Alexander Albon. Il pilota della Williams non è mai entrato in pista in queste FP2 dopo il brutto incidente della prima sessione di libere. 0.56 Viene smontato il fondo della monoposto di Max Verstappen. È quindi confermato che l'olandese non tornerà in pista quest'oggi. 0.55 Rientra ai box Charles Leclerc. A breve potrebbe iniziare anche per il monegasco il long run. 0.53 Leclerc e Sainz dovrebbero aver utilizzato degli pneumatici C4 del 2024. 0.51 Inizia il long run di Norris. Il pilota britannico inizia con il tempo di 1:21.409. 0.49 Leclerc si migliora ma resta in quarta posizione. Il monegasco ha chiuso il proprio giro in 1:17.887 0.48 Questa la classifica provvisoria delle FP2: 1 Carlos Sainz 1:17.

