Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: iniziano le qualifiche, Ferrari a caccia della McLaren

(Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladelle FP3 e delledel Gran Premio del, ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sabato che comincerà alle 19.30 con la terza e ultima sessione di prove libere e proseguirà alle 23.00 con il piatto forte delleper decidere la griglia di partenzagara di domenica. Sarà un fine settimana importante dal punto di vistalotta al titolo Mondiale tra Max Verstappen e Lando Norris, con l’olandese che può contare su un vantaggio di 57 punti con quattro gare rimanenti. Laproverà invece a far bene dopo la doppietta di Austin per candidarsi seriamente alla lotta per il Mondiale costruttori.