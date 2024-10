LIVE – Cremona-Virtus Bologna 58-64 | Serie A 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 5^ giornata delladi. Nell’ultimo turno, gli uomini di coach Cavina hanno centrato un’importante vittoria contro Napoli, la prima nella stagione della Vanoli dopo tre sconfitte nei primi tre turni. Le Vu Nere, invece, hanno vinto le prime tre partite e, dopo il rinvio del match contro Tortona per le alluvioni che hanno colpito la città e la regione, in settimana ha centrato la prima vittoria in Eurolega, battendo in trasferta il Partizan Belgrado, presentandosi quindi all’incontro con il morale alle stelle. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di sabato 26 ottobre sul parquet del PalaRadi, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.