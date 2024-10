LIVE – Bronzetti-Dolehide 1-4 semifinale Wta Guangzhou 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo WTA 250 di(cemento outdoor). La top novanta romagnola ai quarti ha lasciato solo cinque game alla padrona di casa Wang Xiyu. Adesso dall’altra parte della rete trova la potente tennista a stelle e strisce, che nel round precedente ha sconfitto in tre parziali la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Tra le due giocatrici è il primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’azzurra c’è la quarta finale della carriera allo di circuito maggiore. Qui, in caso di vittoria, affronterebbe una tra la ceca Katerina Siniakova, prima testa di serie della manifestazione, oppure la serba Olga Danilovic. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale.