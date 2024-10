LIVE – Arezzo-Spal 0-1, Serie C 2024/25 (DIRETTA) (Di sabato 26 ottobre 2024) La DIRETTA testuale di Arezzo-Spal, match valido per l’undicesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria sul campo del Sestri Levante, che ha ridato morale all’ambiente e soprattutto ha portato la squadra al quinto posto della classifica, a pari punti con la Torres quarta e a -2 dal secondo e terzo posto della Ternana e dell’Entella. Contro gli estensi in forte crisi e attualmente terzultimi l’obiettivo è quello di continuare a vincere. L’incontro è in programma nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 17.30, e Sportface.it seguirà l’incontro in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Latestuale di, match valido per l’undicesima giornata del girone B di/2025. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria sul campo del Sestri Levante, che ha ridato morale all’ambiente e soprattutto ha portato la squadra al quinto posto della classifica, a pari punti con la Torres quarta e a -2 dal secondo e terzo posto della Ternana e dell’Entella. Contro gli estensi in forte crisi e attualmente terzultimi l’obiettivo è quello di continuare a vincere. L’incontro è in programma nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 17.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie C - La diretta di Arezzo-Spal 0-1 - PREPARTITA ° - Arezzo e Spal si affrontano per la 14esima volta al Comunale, con un bilancio che conta 5 vittorie amaranto (l'ultima per 3-1 il 23 ottobre 2023), 5 pareggi (l'ultimo per 3-3 nella stagione 15/16) e 3 colpacci biancazzurri ... (Arezzonotizie.it)

LIVE – Arezzo-Spal - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - La diretta testuale di Arezzo-Spal, match valido per l’undicesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria sul campo del Sestri Levante, che ha ridato morale all’ambiente e soprattutto ha portato la ... (Sportface.it)

Serie C - La diretta di Arezzo-Spal 0-0 - PREPARTITA ° - Arezzo e Spal si affrontano per la 14esima volta al Comunale, con un bilancio che conta 5 vittorie amaranto (l'ultima per 3-1 il 23 ottobre 2023), 5 pareggi (l'ultimo per 3-3 nella stagione 15/16) e 3 colpacci biancazzurri ... (Today.it)

Serie C - La diretta di Arezzo-Spal 0-0 - PREPARTITA ° - Arezzo e Spal si affrontano per la 14esima volta al Comunale, con un bilancio che conta 5 vittorie amaranto (l'ultima per 3-1 il 23 ottobre 2023), 5 pareggi (l'ultimo per 3-3 nella stagione 15/16) e 3 colpacci biancazzurri ... (Arezzonotizie.it)