L'ingombrante presenza della Russia nelle elezioni della Georgia (Di sabato 26 ottobre 2024) Il futuro della Georgia è oggi nelle mani dei suoi abitanti, chiamati alle urne per le elezioni legislative, considerate cruciali per il destino di questo Paese diviso tra un'opposizione filo-europea e un partito di governo accusato di deriva autoritaria filo-russa. Gli elettori della ex Europa.today.it - L'ingombrante presenza della Russia nelle elezioni della Georgia Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il futuroè oggimani dei suoi abitanti, chiamati alle urne per lelegislative, considerate cruciali per il destino di questo Paese diviso tra un'opposizione filo-europea e un partito di governo accusato di deriva autoritaria filo-russa. Gli elettoriex

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni cruciali in Georgia : Russia o Europa? La situazione del Paese - Le elezioni parlamentari in Georgia sono state inquadrate come un momento esistenziale per la democrazia dagli attivisti che vogliono vedere il partito Sogno georgiano, vicino alla Russia, estromesso dal potere “Si possono vedere in tutta ... (Metropolitanmagazine.it)

Elezioni Georgia - futuro tra Russia o Ue. L'ombra di Ivanishvili sul voto - oligarca della ?fazione della guerra? vicino a Putin - Le elezioni in Georgia pongono il Paese di fronte a un bivio: Unione Europea o la Russia di Putin. Bidzina Ivanishvili non è più premier e neanche deputato. Ma con... (Ilmessaggero.it)

Elezioni in Georgia - futuro tra Russia o Ue. L'ombra di Ivanishvili sul voto - oligarca della ?fazione della guerra? vicino a Putin - Le elezioni in Georgia pongono il Paese di fronte a un bivio: Unione Europea o la Russia di Putin. Bidzina Ivanishvili non è più premier e neanche deputato. Ma con... (Ilmessaggero.it)

Cremlino - interferenze occidentali in elezioni in Georgia - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha denunciato oggi quelli che ha definito "tentativi senza precedenti" da parte dell'Occidente di interferire nelle elezioni parlamentari in Georgia in programma domani. Lo riferisce l'agenzia Interfax. (Quotidiano.net)