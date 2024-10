Linkiesta.it - Le tre riforme che bloccano la Sicilia e la legislatura del nulla di fatto

(Di sabato 26 ottobre 2024) Altro esame, altro rinvio. Se fosse uno studente universitario sarebbe una sorta di fuori corso d’antan, di quelli leggendari, tanti appelli, e mai nessuna materia. Ogni facoltà ha il suo fuori corso leggendario, che a un certo punto viene scambiato per uno che lavora in ateneo. Qui non siamo all’università, ma all’Assemblea Regionalena, e il fuori corso è il governo del presidente Renato Schifani, che in pochi giorni si è trovato a vivere una scena vista, purtroppo, diverse volte: annuncio di una riforma importante per la Regione, dichiarazioni entusiaste, pronti, via, si va in commissione, prima dell’esame in aula, e poi, stop improvviso, tutto da rifare, per evitare la bocciatura clamorosa con tanto di crisi politica del centrodestrano. Spiacenti, sarà per un’altra volta. Ci vediamo al prossimo appello, e tanti saluti a casa.