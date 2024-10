Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 26 ottobre

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di262024 Ariete Oggi non potete nemmeno immaginare quanto farete da questa Luna in Vergine alla Luna nuova in Sagittario, a inizio dicembre. Un periodo di influssi astrali importanti anche per molti amori, matrimonio, relazioni libere, ricerche, sistemazioni definitive. Mercurio mette in funzione le vostre forze creative, procura occasioni favorevoli. Marte vi maltratta ancora, dovete trattare il vostro corpo che suscita invidia presso i vostri coetanei, come fosse una rarità. Così anche l'amore. Toro Urano oggi in trigono con Luna passata in Vergine, influsso che dona una mente inquisitiva e avida di conoscenza, avete vedute ampie e non vi preoccupate di cose banali e superficiali.