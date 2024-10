Monzatoday.it - Le giornate nere della Statale 36: incidenti e traffico cominciano all'alba

(Di sabato 26 ottobre 2024) Questa mattina 26 ottobre comincia in salita per chi viaggia sulla36. Ci segnalano infatti lunghe code già a partire dalle 6 del mattino in entrata del tunnel di Monza in direzione Milano. Anche ieri del resto per gli automobilisti che percorrono quotidianamente questa strada è stata una