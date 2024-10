Le Frecce Tricolori in volo su Trieste per i 70 dal ritorno della città all'Italia (Di sabato 26 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Trieste, 26 ottobre 2024 Le immagini del volo delle Frecce Tricolori nei cieli di Trieste in occasione della cerimonia per il 70esimo anniversario del ritorno della città all'Italia. Ig Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Le Frecce Tricolori in volo su Trieste per i 70 dal ritorno della città all'Italia Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 26 ottobre 2024 Le immagini deldellenei cieli diin occasionecerimonia per il 70esimo anniversario delall'. Ig Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Settantennale del ritorno di Trieste all'Italia - l'alzabandiera e le Frecce Tricolori - TRIESTE - Un migliaio le persone presenti in piazza Unità per festeggiare il settantennale del ritorno all'Italia di Trieste. Ma tante le persone in giro per la città con il naso all'insù al passaggio degli aerei della pattuglia acrobatica ... (Triesteprima.it)