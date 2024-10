Casertanews.it - "L'Amministrazione incontra i cittadini". Bilanci e progetti per il futuro di San Tammaro

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nella cornice del cineforum “De Curtis”, in via Nazionale Appia a San, ieri (25 ottobre 2024) si è svolto il terzo appuntamento dell'iniziativa "L'". Un appuntamento fortemente voluto dall'guidata dal sindaco Vincenzo D'Angelo in quanto