Bolognatoday.it - La Virtus porta a casa un’altra vittoria in LBA: espugnata Cremona

(Di sabato 26 ottobre 2024) Quattro su quattro in Serie A per laBologna che non sbaglia nemmeno l'impegno disuperando a domicilio la Vanoli. Finisce 69-74 ed è un risultato meno imnte di quanto le Vu Nere abbiano meritato.Alla Vanoli non sono bastati i 20 punti di Jones e i 12 con 6 rimbalzi di Lacey