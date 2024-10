Iltempo.it - La sgradita sorpresa: nella sala vip c'è un pipistrello incluso negli optional | GUARDA

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Spiacevoli sorprese all'Aeroporto di Venezia.vip Marco Polo dello scalo veneto è infatti presente un, appollaiato su una delle finestre della lounge. Non un bel biglietto da visita per la struttura: qualcuno magari vorrebbe godersi i minuti precedenti alla partenza senza patemi d'animo e paure per l'animale.