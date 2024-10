Quicomo.it - La lenticchie fanno bene: abbassano il colesterolo e regolano la pressione

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) I legumi, come noto, sono uno degli alimenti centrali nella dieta mediterranea. Molto utilizzate per uno dei piatti più celebri del Capodanno, lenon vanno dimenticate tanto che sarebbe una buona regola averle spesso in tavola per tutti ifici che possono fornire alla nostra salute