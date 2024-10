Linkiesta.it - La Grande Paura di perdere tutte le elezioni (e di non sapere come uscirne)

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ci sono momenti nei quali la sinistra, e il discorso vale tanto più per questa sinistra, diciamo così, un po’ alle prime armi, è assalita dallache la gggente, una volta si diceva le masse, possa andare da un’altra parte rispetto a quella indicata dal comitato centrale. E per davvero stavolta avrebbe ragione Bertolt Brecht: non si può cambiare il comitato centrale mica per stalinismo ma perché obiettivamente nel Partito democratico (è di lui che stiamo parlando) non esiste un’alternativa né di leadership né di linea politica, ammesso che quella attuale sia una linea politica, per cui – dicono i saggi che sostengono Elly – la prova vera saranno le politiche, non prima. Il che non toglie che lasia a doppio stadio:e non poter rimediare, condannandosi aancora.