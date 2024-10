Fanpage.it - La compagna di Lorenzo, morto nell’esplosione alla Toyota: “Non vedeva l’ora che nascesse nostra figlia”

(Di sabato 26 ottobre 2024) LadiCubello ha ricordato in un'intervista la trepidante attesa della loro bambina che l'uomo, purtroppo, non potrà veder nascere. Il 37enne è una delle due vittime dell'esplosione avvenuta mercoledì 23 ottobredi Borgo Panigale, a Bologna: "Era un uomo fantastico e in lei potrò continuare a vederlo".