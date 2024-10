Veneziatoday.it - La burocrazia costa 10 miliardi di euro l'anno alle Pmi venete

Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nell’offerta dei servizi pubblici digitali, la pubblica amministrazione italiana è tra le peggiori d’pa, motivo per cui i tempi medi per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni sono tra i più elevati. La situazione, come rileva l'ufficio studi della Cgia di Mestre, tuttavia non è