Juventus Motta in conferenza | Inter e Napoli le favorite per lo scudetto

(Di sabato 26 ottobre 2024) Alla vigilia del match contro l’, valido per la nona giornata di campionato di Serie A, il tecnico della, Thiago, ha presentato la sfida nella consuetastampa. “Ladeve giocare la sua partita, come ha sempre fatto. Ogni gara ha una storia diversa, dobbiamo cercare di portarla dove conviene a noi e non agli avversari. Loro hanno esperienza, insieme alsono le dueper questo campionato. Dovremo essere concreti e determinati a metterli in difficoltà, alzando così le probabilità che la partita venga dalla nostra parte – ha dichiarato il mister – Domani giocheremo contro una squadra forte, da affrontare con grande concentrazione, con la voglia di giocare bene a calcio e con l’idea di mettere in campo tutto quello che abbiamo preparato. Andiamo in campo al 200%, anche contro l’e non ci sarà mai una partita in cui non sarà così.