Juve, Motta: “Abbiamo voglia di affrontare l’Inter, daremo il massimo” (Di sabato 26 ottobre 2024) Torino, 26 ottobre 2024 – Sta per arrivare il derby d’Italia, il secondo incrocio Scudetto per la Juve di Motta dopo quello col Napoli di Conte. Thiago chiede una reazione ai suoi dopo la brutta sconfitta con lo Stoccarda e sicuramente il match con i rivali storici dell’Inter, nonché ex club di Motta, stimola tutto l’ambiente a un riscatto. La nota negativa è l’infermeria, che resta abbastanza piena e non ci saranno recuperi last minute, ma anche Inzaghi ha i suoi piccoli problemi di formazione. Sarà spettacolo, con la Juve che cercherà di impostare come sempre il suo gioco di possesso palla. Motta: “Abbiamo voglia di giocare” A Motta non piace perdere. Il mantra lo ripeteva spesso l’anno scorso a Bologna e ogni volta che c’era un passo falso i suoi si riscattavano immediatamente. Sport.quotidiano.net - Juve, Motta: “Abbiamo voglia di affrontare l’Inter, daremo il massimo” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Torino, 26 ottobre 2024 – Sta per arrivare il derby d’Italia, il secondo incrocio Scudetto per ladidopo quello col Napoli di Conte. Thiago chiede una reazione ai suoi dopo la brutta sconfitta con lo Stoccarda e sicuramente il match con i rivali storici del, nonché ex club di, stimola tutto l’ambiente a un riscatto. La nota negativa è l’infermeria, che resta abbastanza piena e non ci saranno recuperi last minute, ma anche Inzaghi ha i suoi piccoli problemi di formazione. Sarà spettacolo, con lache cercherà di impostare come sempre il suo gioco di possesso palla.: “di giocare” Anon piace perdere. Il mantra lo ripeteva spesso l’anno scorso a Bologna e ogni volta che c’era un passo falso i suoi si riscattavano immediatamente.

