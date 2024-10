Liberoquotidiano.it - Johnny Depp sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 26 ottobre 2024è arrivato alladeldi, per presentare il suo film Modì, three days on the wing of Madness e per ricevere il premio alla carriera. L'attore statunitense è stato salutato dai fan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev