Vanityfair.it - James Franco alle prese con la paternità, Margherita Mazzucco e Gaia Girace incontrano le nuove amiche geniali Alba Rohrwacher e Irene Maiorino: il decimo red carpet della Festa del cinema di Roma

Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) L'attore americano ha comprato casa ae punta a recitare sempre più in italiano, come fa già in Hey Joe. E, dopo di lui, sul tappeto rosso chiudono la serata le quattro attrici de L'Amica geniale. Ridono, scherzano, si tengono per mano: l'amicizia di Lila e Lenù è contagiosa