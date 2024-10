Italia divisa dal meteo: maltempo estremo al Nord-Ovest, sole su Adriatiche e Sud (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Italia spaccata dal meteo. Quello che si prospetta come un weekend difficile con il maltempo che insisterà a flagellare il Nord-Ovest del Paese, per il Sud e il versante adriatico sarà invece un fine settimana con sole e temperature miti. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLmeteo.it, conferma che altri nubifragi colpiranno ancora in L'articolo Italia divisa dal meteo: maltempo estremo al Nord-Ovest, sole su Adriatiche e Sud proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) –spaccata dal. Quello che si prospetta come un weekend difficile con ilche insisterà a flagellare ildel Paese, per il Sud e il versante adriatico sarà invece un fine settimana cone temperature miti. Mattia Gussoni,rologo del sito iL.it, conferma che altri nubifragi colpiranno ancora in L'articolodalalsue Sud proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

