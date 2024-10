Israele, Usa inviano F-16. Da Hamas nuovo no per rilascio ostaggi (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentre in Medio Oriente sono arrivati F-16 americani di base in Germania, da Hamas è arrivato un nuovo a un accordo sul rilascio degli ostaggi. La conferma dell'arrivo degli F-16 dell'Aeronautica militare Usa della 480esima squadriglia di caccia, di base presso la base aerea di Spangdahlem, è arrivata dal Comando centrale Usa (Centcom). L'articolo Israele, Usa inviano F-16. Da Hamas nuovo no per rilascio ostaggi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentre in Medio Oriente sono arrivati F-16 americani di base in Germania, daè arrivato una un accordo suldegli. La conferma dell'arrivo degli F-16 dell'Aeronautica militare Usa della 480esima squadriglia di caccia, di base presso la base aerea di Spangdahlem, è arrivata dal Comando centrale Usa (Centcom). L'articolo, UsaF-16. Dano perproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - Usa inviano F-16. Da Hamas nuovo no per rilascio ostaggi - (Adnkronos) – Mentre in Medio Oriente sono arrivati F-16 americani di base in Germania, da Hamas è arrivato un nuovo a un accordo sul rilascio degli ostaggi. La conferma dell'arrivo degli F-16 dell'Aeronautica militare Usa della 480esima squadriglia ... (Periodicodaily.com)

Mohammed - lo spietato fratello di Sinwar possibile nuovo leader di Hamas. Gestì il rapimento di Shalit - Spietato, come il fratello Yahya . Mohammed Sinwar , 49 anni, è un personaggio temuto tra i palestinesi di Gaza . E chi parla di lui si trincera dietro l'anonimato: «È capace di uccidere senza esitazione, è una figura spaventosa. La gente guardava a ... (Gazzettadelsud.it)

Medioriente - Hamas cerca un nuovo leader dopo la morte di Sinwar : chi sono i candidati - Hamas è alla ricerca di un nuovo capo. Dopo la morte del leader politico Ismail Haniyeh e della ‘primula rossa’ di Gaza Yahya Sinwar, l’organizzazione palestinese è chiamata a nominare un successore. Le opzioni sono diverse e, come ricostruito dal ... (Lapresse.it)

Parla il nuovo leader di Hamas - Khalil al-Hayya : ed è subito una doccia fredda per Israele - Continuano al confine con il Libano gli incidenti con i caschi blu della missione Unifil: l'Italia insieme ad altri 50 paesi partecipa alla missione di pace sotto l'egida dell'Onu che conta 10.400 uomini tra il fiume Leonte e la "linea blu", ossia ... (Today.it)