Internazionale.it - Israele ha attaccato delle basi militari iraniane

Leggi tutta la notizia su Internazionale.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)ha annunciato sabato di aver effettuato attacchi “precisi e mirati” in Iran in risposta all’attacco del 1 ottobre, prendendo di mira in particolare. Leggi